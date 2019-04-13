Зустріч в Парижі: один говорив про заручників, другому – сподобалося

Обидва кандидати в президенти розповіли про зустріч з Макрона.

Володимир Зеленський і Петро Порошенко поділилися своїми враженнями про зустріч з Еммануелем Макрона. Чинний президент розповів, що в Парижі окремо піднімалася тема звільнення Романа Сущенко. А лідер першого туру виборів повідомив про конструктивну зустрічі, лідера об’єднаної Європи і що йому «сподобалося».

В інтерв’ю кільком українським телеканалам Петро Порошенко повідомив, що на зустрічі президентом Франції було піднято питання журналіста Романа Сущенко. «Ви знаєте, що він працював в Парижі. Що перша леді Франції дбала про його долю. І Еммануель чітко зафіксував, що найближчим часом ми ще раз вийдемо з ініціативою, щоб Путін дотримав своє слово, звільнив українця Сущенко і щоб він якомога швидше повернувся додому », – цитує Петра Порошенка його сайт.

Також він розповів, що піднімалося питання звільнення інших заручників, а також – гонінь на кримських татар на включеному півострові. «І ми рішуче починаємо підготовку до саміту Нормандського формату, де до порядку денного обов’язково будуть включенні і ці питання», – підкреслив Петро Порошенко. Також він повідомив, Еммануель Макрон також підтримає початок нового «пасхального» перемир’я 18 квітня.

Володимир Зеленський після зустрічі з Макроном відповів на кілька запитань журналістів. «Дуже класна тепла атмосфера. Дуже зустріч була конструктивною. Я побачив перед собою насправді лідера об’єднаної Європи. Мені сподобалося », – прокоментував він зустріч. І сказав, що обговорювалися важливі теми.

Коли від Зеленського попросили конкретних приблизно тим, які обговорювалися, він встиг розповісти, що «про життя говорили, про припинення війни на Донбасі», після чого в 54-тісекундний ролик увірвалася жорстока склейка і далі ми побачили тільки постать Зеленського.

Нагадуємо, учора у Порошенка відбулася ще зустріч з Ангелою Меркель, на якій стало відомо про виділення Німеччиною додаткових 85 млн євро на боротьбу з наслідками російської агресії. А позавчора ввечері обидва кандидати поговорили по телефону під час ток-шоу на «1 + 1».

Джерело Петр и Мазепа