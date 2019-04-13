У Німеччині закликали Зеленського викласти карти на стіл

Німецький політик закликав Володимира Зеленського повідомити, яким він бачить зовнішньополітичний курс України у разі перемоги на президентських виборах.

У Німеччині закликали Володимира Зеленського «викласти карти на стіл» і повідомити, куди він поведе країну в разі перемоги на виборах президента України.

Останні роки Німеччина безперервно підтримувала Україну, тому в Берліні «мають право знати, що буде в майбутньому», заявив однопартієць канцлера Меркель, заступник голови фракції Християнсько-демократичного союзу (ХДС) у бундестазі Йохан Вадепуль (Johann Wadepuhl) у п’ятницю, 12 квітня, перед візитом у Берлін українського президента і кандидата у другому турі виборів Петра Порошенка.

Зеленський є «чистим аркушем», і зовсім незрозуміло, чи продовжить він у разі перемоги на виборах проєвропейський курс України, сказав німецький політик в інтерв’ю агентству AFP.

На його думку, зустріч канцлера Ангели Меркель (Angela Merkel) з президентом Петром Порошенком за дев’ять днів до другого туру виборів в Україні не слід розглядати як втручання у передвиборчу кампанію. «Це не матиме впливу не українців», — вважає Вадепуль. Він відмовився прогнозувати результат виборів, однак зауважив, що Зеленський є фаворитом президентської гонки, оскільки виграв перший тур з великою перевагою голосів.

За словами політика, Німеччина очікує від нового президента України продовження реформ, в першу чергу, в області правого держави, боротьби з корупцією, а також спрямованих на збільшення прозорості роботи державного апарату.