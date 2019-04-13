«Він прокляв третина країни»: відомий волонтер жорстко пройшовся по Порошенко

Для Петра Порошенка п’ять років тому політична реклама грала більш важливе значення, ніж армія, і по сьогоднішній день ситуація залишається колишньою. Таку точку зору на своїй Facebook-сторінці представив блогер і волонтер Юрій Касьянов.

«У 2014 році кандидат у президенти Петро Порошенко заважив всю країну своєю політичною рекламою. Він обіцяв, що закінчить війну за пару тижнів, покарає вбивць Майдану, покінчить з корупцією, підніме економіку. А ми просили у відповідь дати трохи грошей (замість рекламних щитів) для добровольців-майданівців, на горбі, на крові яких він і йшов до влади. Не дав ні копійки», — написав блогер. У той же час він вважає, що Порошенко знову відзначився і величезні гроші витратив на рекламу, що викликає ще більше негативу в його бік.

«Зараз Петро Порошенко по всій країні розвісив огидні морди, назвавши ворогами тих українців, третина виборців, які проголосували за Зеленського, давши їм особа колективного Путіна. Це вже жахливо. А адже міг зрештою витратити гроші на воюючу армію, на адаптацію повернулися з війни, на реабілітацію інвалідів та допомогу сім’ям загиблих. Менше б проклинали», — зробив висновок Касьянов.