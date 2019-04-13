Хто така Віра Лазарєва і при чому тут Порошенко

Президент України Петро Порошенко в період з 2017 по 2019 рік неофіційно разом зі своєю родиною відпочивав не тільки на Мальдівах, але і в Іспанії, Франції та Норвегії.

Як стверджує джерело, у розпорядженні редакції опинився список імен, на які у президентської сім’ї оформлені паспорта.

Примітно, список складається з 8 імен і прізвищ. Серед них – якась Віра Лазарєва (Vera Lazarieva). Однак хто перетинав кордон за цим паспортом і для кого конкретно призначений даний документ – невідомо.