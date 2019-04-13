Шоумен, телеведучий і актор Студії Квартал-95 ” Євген Кошовий запустив новий флешмоб під назвою #ШОТУТДУМАТЬ. Артист надихнувся відеороликом одного з користувачів Instagram і закликав активних користувачів соцмереж знімати схожі відео.

У своєму ролику в Instagram Кошовий робить відсилку на вірусне відео «Шо тут думати», яке опублікував користувач цієї соцмережі під ніком bushe8.

У ролику «Шо тут думати» показана розбита дорога на тлі білборди з написом «Думай», які нагадують агітацію за чинного Президента України. Камера по черзі показує дорогу в ямах і білборд, а закадровий голос дуже ексцентричним голосом запитує «Я, звичайно, дико перепрошую, але шо тут думати, я не розумію?!».

Кошовий закликає користувачів соцмереж знімати схожі ролики, оголюючи проблеми країни. Щоб стати учасником флешмобу, відео в будь-яку з соцмереж потрібно публікувати з тегом #ШОТУТДУМАТЬ. Одним з перших, хто підтримав флешмоб стала «Команда Зеленського». На офіційній сторінці команди у Facebook поділилися роликом Кошового. Незважаючи на те, що з моменту старту флешмобу минуло зовсім не багато часу, користувачі соцмереж вже активно діляться своїми фото та відео під тегом #ШОТУТДУМАТЬ.