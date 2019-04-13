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У ЗСУ запровадять нову медаль “За поранення”

13.04.2019

У Збройних силах України запровадять нову медаль – “За поранення”.

За зворотному боці медалі буде напис “За жертву крові в боях за волю України”.

Кількість отриманих поранень визначатиметься “гілочками”, які закріплюватимуть на стрічки медалі та планці. Легкі поранення позначатимуть білою або срібною, тяжкі – жовтою або золотою, повідомляє Головне управління розвитку та матеріального забезпечення ЗСУ.

Затверджуватиме нагородження такою медаллю міністр оборони або людина, призначена міністром.

Нагадуємо, в грудні минулого року міністр оборони Степан Полторак підписав указ про підвищення зарплат військовослужбовців з 1 січня 2019 року.

На початку березня 2019 року президент Петро Порошенко також підписав рішення про підвищення грошового забезпечення військовослужбовців у зоні ООС з 1 квітня.

Фото: facebook.com/gursmz

Джерело іPress

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