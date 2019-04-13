У Нью-Йорку та Відні поставлять українську оперу

Опера-антиутопія Gaz.



11 червня у Києві у Національному театрі імені Франка відбудеться прем’єра міжнародного оперного проекту Gaz. Оперу також покажуть у Нью-Йорку та Відні.

Опера-антиутопія Gaz – проект, над яким працювали артисти з України, Австрії і США. Зокрема, ролі в ній виконують актори музично-театральної формації Nova Opera.

Опера Gaz натхненна постановкою режисера Леся Курбаса, яку він реалізував в 1923 році. Дія відбувається навколо історії про вибух на футуристичної фабриці, яка виробляла енергію для всього індустріального суспільства. Центральним чином в постановці є спеціально підготовлене піаніно.

В Gaz на сцені одночасно взаємодіяти оркестр, вокалісти і глядачі: всі вони інтегровані в дію, пояснюють автори проекту.

«У серії перформансів-ритуалів вони взаємодіють через живі інструменти, live-електроніку, мета-цитати і архаїчні наспіви. Глядач потрапляє в постіндустріальний світ, мешканці якого знаходяться під гіпнозом сакральних «формули-повторів». Декламуючи їх, поступово вводять і спостерігачів в стан ментальної левітації, в якому необхідно робити вибір між масовим і індивідуальним, екологічним та індустріальним, раціональним і несвідомим», – розповідає композитор Ілля Разумейко.

Над оперою також працювала режисер Вірляна Ткач (США), композитори Роман Григор’єв та Ілля Розумійко (Україна), художник Вальдемарт Клюзко (Україна) і австрійський хореограф Симон Майєр.

Покази опери Gaz, крім Києва, також заплановані у Відні 17 вересня на фестивалі MusiktheatertageWIEN. Американська прем’єра GAZ відбудеться 2020 році в театрі La Mama (Нью-Йорк).