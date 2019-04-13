На Закарпатті зупинили автомобіль з психотропами

Серед вантажу було таблетки, що викликають звикання – «Ксанакс», «Вермокс», «Депакин» та інші.

11 квітня через «зелений» коридор на КПП «Ужгород» в Україну спробував заїхати «Фольксваген Кадді». Машину вирішили оглянути детальніше, і не дарма – в дорожній сумці на задньому сидінні авто знайшли таблетки іноземного виробництва «Xanax», «Vermox», «Cordarone», «Depakine», «Dona», які мають психотропну дію на організм. Українець не приховував вантаж, але документів на препарати не мав.