З Естонії видворили російських пропагандистів і заборонили в’їзд у Шенгенську зону на 5 років

Двох співробітників телеканалу “Росія-1” спіймали на пропаганді і розпалюванні ненависті: вони “вороже і з насмішкою” зображували “Свідків Єгови”, що живуть в Естонії.

Про видворення російських пропагандистів стало відомо від представників Служби внутрішньої безпеки Естонії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АР.

Служба внутрішньої безпеки Естонії заявляє, що “частиною арсеналу впливу Кремля є переслідування різних соціальних груп”.

Так, в минулому році пропагандисти з каналу “Росія-1” з використанням прихованої камери зняли матеріал про членів релігійної організації “Свідки Єгови”, які проживають в Таллінні. У програмі, яку показали в Росії, віряни були зображені “вороже і з насмішкою”.

Метою пропагандистів було “пояснити причини заборони релігійної групи, тому її членів демонізували”, – сказали в Службі внутрішньої безпеки Естонії, додавши, що передача була показана в Росії 29 листопада.

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З річного звіту спецслужби стало відомо, що російським пропагандистам на 5 років заборонили в’їзд в Шенгенську зону через “релігійну дискримінацію”.

Росія в 2017 році офіційно заборонила “Свідків Єгови” і оголосила групу екстремістською організацією.

Джерело: Цензор.НЕТ