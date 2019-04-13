«День тиші» від Коломойського: телеканал «1+1» покаже шоу та фільм з участю Зеленського

20 квітня, у «день тиші» перед другим туром виборів президента України, телеканал «1+1» покаже шоу та фільм з участю кандидата в президенти України Володимира Зеленського. Ця інформація розміщена на сайті телеканалу.

О 16:35 та 20:25 запланована трансляція шоу «Вечірній квартал», а о 22:20 на «1+1» мають показати фільм «Я, ти, він, вона», де Зеленський виконує одну з головних ролей.

Крім того, 20 квітня в ефірі «1+1» покажуть ще два проекти очолюваної Зеленським «Студії Квартал 95»: «Розсміши коміка. Діти» і «Чистоnews». Сам Зеленський у цих шоу участі не бере.

30 березня, у «день тиші» перед першим туром виборів президента України, «1+1» показував проекти «95-го кварталу» і документальний фільм «Рейган», де Зеленський озвучував 40-го президента США Рональда Рейгана, який до кар’єри політика був актором.

У відповідь на критику група «1+1 медіа» заявила, що «не порушує законодавство, показуючи пана Зеленського – актора, так само, як і канали групи «1+1 медіа» або інші канали можуть транслювати події за участю президента під час виконання обов’язків голови держави, наприклад, міжнародних зустрічей».

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Водночас радниця з правових питань кандидата Зеленського Ірина Венедіктова у коментарі «Схемам» (проект Радіо Свобода і телеканалу «UA: Перший») сказала: «Якщо будемо говорити про «день тиші» на «1+1», давайте згадаємо «день тиші» з молебнем за єдність України, яку виконував чинний президент. Я сприймаю це правильно, тому що по-іншому в нашій ситуації діяти неможливо. Усе – у межах закону».

Згідно з частиною 2 статті 57 закону «Про вибори президента України», передвиборна агітація закінчується о 24-й годині останньої п’ятниці перед днем виборів.

Стаття 58 цього закону серед форм виборчої агітації визначає, зокрема, «оприлюднення в друкованих та аудіовізуальних (електронних) засобах масової інформації політичної реклами, виступів, інтерв’ю, нарисів, відеофільмів, аудіо- та відеокліпів, інших публікацій та повідомлень», а також «проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів за підтримки партії – суб’єкта виборчого процесу чи кандидата на пост президента України, а також оприлюднення інформації про таку підтримку».

За офіційними результатами першого туру виборів президента України, за Володимира Зеленського проголосували 30,24% виборців, за чинного главу держави Петра Порошенка – 15,95% виборців. Другий тур відбудеться 21 квітня.

Джерело: Радіо Свобода