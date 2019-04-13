Спека і дощі в травні: названі особливості погоди в Україні в останній місяць весни

Різкого зльоту температури у травні в Україні слід очікувати після 9 числа, тоді стовпчики термометрів піднімуться до 28-30 градусів.

Про це заявив народний синоптик Леонід Горбань.

За його словами, початок травня буде помірним.

“Травень буде з високими температурами і практично без дощів. Дощі очікуються на 2, 8-9 травня, а потім аж на кінець місяця”, – розповів синоптик.

За його словами, в середині місяця у Львівській та Волинській областях почнуться рясні дощі, які прийдуть з заходу. Водночас на сході та півдні України буде сухо.