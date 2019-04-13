У Полтавській обл. затримали іноземця, який перебував у міжнародному розшуку за сексуальні злочини

У Полтавській області поліцейські затримали іноземця, який перебував у міжнародному розшуку за скоєння низки злочинів. Про це повідомляє прес-служба місцевої поліції.

Згідно з повідомленням, ним виявився 62-річний громадянин Італії. Чоловіка розшукували правоохоронні органи рідної країни за домашнє розбещення і сексуальне насильство.

Раніше Апеляційний суд Мілана засудив його за вказані злочини до 8 років позбавлення волі.

З березня цього року затриманий перебував у міжнародному розшуку.

Наразі українські правоохоронці вирішують питання про экстрадиционном арешт італійця.