Плюнув в обличчя та обматюкав: у Польщі місцевий таксист принизив українця

У Варшаві відбувся украй неприємний інцидент: польський таксист плюнув в обличчя українському водієві, який працює в компанії Uber, і брудно облаяв його.
Відповідне відео опублікували в Фейсбуці на сторінці Центру моніторингу расистського та ксенофобського поведінки.
Проступок агресора може відгукнутися йому трьома роками тюремного ув’язнення — за дискримінацію на національному ґрунті.
Відзначається, що українець не пропустив поляка в лінію руху перед собою. Останній вийшов з свого BMW до машини українця і почав істерити. Після того, що сталося польського таксиста затримала поліція. Правоохоронці побачили ролик, знятий пасажиром, у Мережі і діяли за власною ініціативою.
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