Блогер: наша інтелігенція за звичкою розставила ноги

Забавно спостерігати метання інтелігенції в Україні. З одного боку, інтелігенція досить хитра, щоб розуміти, що Порошенко не в тренді і агітувати за нього – це втрата популярності і клеймо «непрогрессивного».

З іншого – достатньо розумна, щоб розуміти, хто такий Коломойський, як він веде свої справи і що буде з економікою, коли вона перетвориться в ФК «Дніпро». Про це у своєму блозі пише український блогер Сергій Марченко.

Він зазначає, тому починаються пости в соцмережі: «кандидат Х, звичайно, багато що зробив, але…» або «я розумію людей, які голосували за кандидата, хоча…». Блогер пише, після прочитання такого просто зло бере, тому що можна ображатися на умовних таксистів за те, що вони не хочуть брати на себе відповідальність і чекають, поки за них все зробить новий президент, але то таксисти. Не факт, що більшість з них читало щось, крім букваря.

За словами Марченко, інша справа інтелігенти, ще в минулому році постившие цитати Лі Куан Ю і Макіавеллі. Незрозуміло, що за такий короткий час сталося з його блискучим розумом. Або справа, все-таки не в розумі, а в тому, що, за звичкою вони розставили ноги. Причому, в нашому випадку, навіть не перед переможцем, а перед громадською думкою, перед таксистами.