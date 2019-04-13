В Україні 5 років тому запровадили АТО: У бій першим вступив капітан «Альфи»

Геннадія Біліченка поранили, проте він продовжував відстрілюватись, прикриваючи своїх товаришів

Цього дня, 5 років тому, спецпризначенці Служби безпеки України прийняли перший бій на Донбасі.

12 квітня 2014 року проросійські бойовики, якими керували офіцери спецслужб РФ, захопили державні установи у Донецьку, Горлівці, Дружківці, Краматорську, Костянтинівці та Слов’янську. До Слов’янська і Краматорська були спрямовані спецпідрозділи Служби безпеки та ЗСУ, пише “Укрінформ”.

Вранці 13 квітня 2014 року в передмісті Слов’янська група спецпризначення СБУ “Альфа” спільно з керівництвом донецької обласної міліції проводили розвідку. Вони зупинилися в селі Семенівка, аби поспілкуватися з місцевими мешканцями. У цей час на спецпризначенців було вчинено збройний напад. У цьому бою загинув капітан “Альфи” Геннадій Біліченко.

Як з’ясувалося потому, терористи під’їхали на легковому автомобілі та відкрили вогонь з автоматів по машинах СБУ. Водночас з лісопосадки по українських спецпризначенцях відкрила вогонь інша група російських диверсантів.

Капітан Біліченко першим вступив у бій. Його поранили, проте він продовжував відстрілюватись, прикриваючи своїх товаришів. Незабаром капітан загинув від чисельних поранень. В тому ж бою було поранено командира “Альфи” полковника Геннадія Кузнєцова, полковника СБУ Олександра Куксу, підполковника “Альфи” Андрія Дубовика.

На допомогу спецпризначенцям прийшли десантники 3-ї роти 80-ї аеромобільної бригади, які стояли неподалік. Військові мали наказ не відкривати вогонь, але командир роти Вадим Сухаревський вступив у бій, сам сівши на місце стрілка в БТР. Зрештою, кулеметним вогнем вдалося подавити вогонь противника, після чого російські диверсанти швидко відступили.

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Ввечері 13 квітня РНБО провела екстрене засідання і ухвалила рішення щодо початку Антитерористичної операції, а від бойовиків вимагалося скласти зброю до 9-ї години ранку 14 квітня. Звісно, цього не відбулося і 14 квітня тодішній секретар РНБО і виконувач обов’язків президента України Олександр Турчинов, підписавши указ про введення в дію рішення РНБО “Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України”, оголосив початок Антитерористичної операції із залученням Збройних сил України.

Джерело: 5 канал