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Антиросійський список: в ЄС зняли санкції з дев’яти осіб

13.04.2019

Антироссийский список: в ЕС сняли санкции с девяти человекСанкції зняті з-за браком доказів.

Європейський Союз був змушений прибрати кількох людей зі свого антиросійського санкційного списку із-за недостатності доказів їх причетності до подій в Україні.

При цьому імена виключених з переліку осіб не називаються, проте уточнюється, що з нього були викреслені дев’ять українців, які входили в оточення побіжного президента України Віктора Януковича.

Як наголошується, в даний час в санкційний список ЄС включені 170 чоловік та 44 організації, які, з точки зору Брюсселя, своїми діями підривали територіальну цілісність України і сприяли загостренню конфлікту в країні.

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