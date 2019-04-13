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У Франції поліція застосувала проти «жовтих жилетах» водяні гармати та сльозогінний газ

13.04.2019

У суботу, 13 квітня, у Франції 22-ї уїк-енд поспіль проходять антиурядові акції «жовтих жилетів».

У Парижі обстановка на акціях протесту спокійна. Сотні демонстрантів зібралися на площі Республіки. Про події не повідомляється.

А ось в Тулузі почалися сутички протестувальників з поліцією. Правоохоронці спробували не пустити «жилетів» в район площі Капітолія, де заборонено проводити заходи. Однак ті стали прориватися. Поліцейські застосували водяні гармати та сльозогінний газ. «Жовті жилети» підпалили машину.

— Global News Network (@GlobalNews77) 13 квітня 2019 р.

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