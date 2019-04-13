Карнавал у Венеції: особистий досвід

Венеціанського карнавалу більше тисячі років — перші згадки зустрічаються в документах за 1094 рік. Це найстаріший карнавал у світі, що породив плеяду подібних святкувань на всіх континентах. Але він як і раніше зберігає верховенство і першість.

Коли починається карнавал

Карнавал не має фіксованої дати початку, але завжди завершується в Жирний вівторок (45 днів до Великодня). Може випадати на лютий або березень. У нинішньому році нам пощастило з датою і погодою — весна в Італії була дуже рання, березень — теплий.

Експрес-інформація по країні

Італія (Італійська Республіка) – держава в Південній Європі.

Прапор



Герб



Столиця – Рим

Найбільші міста: Рим, Мілан, Неаполь, Турін, Палермо, Болонья, Флоренція, Катання, Венеція

Форма правління – Парламентська республіка

Територія – 301 340 км2 (71-я в світі)

Населення – 60,79 млн чол. (23-я в світі)

Офіційна мова – італійська

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,873 (27-я в світі)

ВВП – $2,141 трлн (8-я в світі)

Валюта – євро

Межує з: Францією, Швейцарією, Австрією, Словенією

Як потрапити на карнавал

Основний аеропорт Венеції — Марко Поло, але в 40 кілометрах є ще аеропорт міста Тревізо, що обслуговує рейси найбільших лоукостерів. Це і був наш вибір.

Італію люблять за різне, я люблю за безпосередність, і вона почала проявлятися ще на підльоті до міста, коли стюарди попросили пасажирів розміняти великі купюри на дрібні, а літак приземлився на 40 хвилин раніше покладеного. Тому раджу: не замовляйте трансфер з аеропорту до Венеції з зазначенням точного часу. Спроба заощадити з десяток євро за поїздку на поїзді могла б нам обернутися в дві години очікування, тоді як автобуси виїжджають по мірі заповнення.

Венеція дорогою місто?

Багато залежить від того, коли і як планувати поїздку. Наприклад, ми бронювали за кілька місяців, і окремий номер в районі Каннареджо обійшовся нам у 35€ плюс 4€ міського податку.

У Венеції дорогий транспорт. Одна поїздка на водному трамвайчику-вапоретто обійдеться в 7,5 євро. Багато людей віддають перевагу саме цей спосіб прогулянки по каналах Венеції, так як 30 хвилинна поїздка на гондолі коштує набагато дорожче — 80 євро. Але потрібно розуміти, що це ціна за всю компанію, тоді як 7,5 євро в трамвайчику заплатить кожен. Якщо ви подорожуєте не поодинці, краще переплатити, ніж нудитися кількою в трамвайчику з сотнею таких же дбайливих мандрівників. Нам з дружиною компанію в гондолі склала пара французів.

Ціни на харчування у Венеції вони не сильно відрізняються від інших регіонів Італії. Просто треба бути уважним і розуміти специфіку місця. Наприклад, у знаменитому кафе “Флоріан” чашка еспресо коштує 7-13 євро (дивлячись де пити каву — біля бару або сидячи за столиком на площі), тоді як в звичайних місцях вона дорівнює 1 євро. У звичайному барі подалі від центру можна поснідати капучіно і свіжою випічкою — 2,5 євро, пообідати комплексним меню — 16 євро, страви окремо — від 15 євро. Працюють мережеві універсами з кулінарією і місця “take away”.

Чи стає Венеція під час карнавалу дорожче? Особливої різниці в порівнянні з літом минулого року ми не помітили.

Сюжет карнавалу 2019

Святкування завжди починається в суботу водним шоу, яке вінчає нічний феєрверк. Як для класичного карнавалу шоу вражає своєю технологічністю. А все для розкриття теми — “Винна Місяць”, яку обрали головною темою карнавалу-2019. У чому ж вина Місяця? Очевидно, в тому, що 50 років тому людина зміг висадитися на поверхні супутника та Венеція хоче бути причетною.

В неділю все повертається до класики: спершу парад по Гранд-каналу, а після святкування сходить з гондол на острови ходою в пам’ять про повернення з полону молодих венецианок. Дванадцять уродженок міста, все по імені Марія, направляються на площу Сан-Марко, де одну з них коронують «Марією року».

Пьяцца Сан-Марко — центральне місце для карнавалу. Тут відбувається друге найважливіша подія неділі, “Політ Янгола”. Рівно в полудень з дзвіниці собору Сан-Марко на площу спускається ангел.

З 1759 року ритуал був під забороною, так як не всі ангели вдало спускалися, але в 2001-му його відновили, вирішивши питання з безпекою.

Щодня на пьяцца Сан-Марко проводяться конкурси на кращий карнавальний костюм і на найкращу маску. Прийняти участь у відбірковому турі може кожен бажаючий, у фіналі зустрічаються кращі. Костюми і маски у всіх різні, бувають в діапазоні від класичних до кумедних. На одній сцені можуть змагатися Казанова, Дракула і Ведмідь на велосипеді. Переможця визначає публіка оплесками і криками.

Для публіки посостоятельней кожен день влаштовують бали, але вхід туди коштує 600 євро, тому можливістю дізнатися, що там та як, ми поки не скористалися.

Все ж головне — вулиця і настрій публіки. Це костюмовані і театралізовані вистави, де виступають жонглери, фокусники, міми, все навколо дихає весною, і ніякої агресії ні у людському морі. Втомився? Йдеш на Набережну неісцелімих, купуєш морозиво в улюбленому кафе Бродського “Gelati Nico” і спостерігаєш захід.

Що робити у Венеції

Гуляти. Карнавал — безумовно подія, але все одно він йде доповненням до міста. Організатори намагаються розподілити заходи по різним районам (дискотека біля Арсеналу, водний парад у Каннареджо, подання костюмів і масок на пьяцца Сан-Марко), що, звичайно, створює настрій, але все ж місто головує, і Карнавал забувається, як тільки сходиш з головних доріг.

Я б наполегливо рекомендував гуляти і губитися, але це обов’язково станеться само по собі. Вузькі вулички перекривають сигнал GPS, і ти распутываешь карту, як клубок ниток. У Венеції нумерація будинків загальна по району, і чотиризначні номери — не рідкість. Втрата маршруту обіцяє цікаві випадкові зустрічі. Заблудись і знайдеш майстерню по ремонту гондол, де покажуть процес підготовки весел.

Не плануй і в точці Х в момент Y, і опинишся в гостях у виробника масок одночасно з господинями карнавалу — Маріями.

Все випадково, але, якщо будете що-небудь спеціально шукати, як ми, театр Ла Финиче, вас буде кружляти цілу годину, вулички пірнатимуть у канали, і при цьому по карті ви в 50 метрах від мети. Захотіли відвідати книжковий магазин “Aqua alta”, де книги на човнах і по коліно води? Забудьте в суєті свята. Не шукайте, магазин сам знайдеться, коли ви того бажаєте.

У Венеції потрібно грати. Вважається, що сучасний театр сформувався у Венеції. Карнавал — це таке ж театральне дійство, просто сценою є вулиця, а маски визначають акторське амплуа: дож, імператриця, ведмідь в капелюсі. Його акторів (учасників) не треба благати попозувати, помітивши камеру, вони самі приймають належні пози. Це спершу дивує, але потім розумієш, що до цього моменту люди готувалися рік, витратили великі гроші. Це не ви, а вони чекають вас в лабіринтах венеціанських вулиць.

Маски

Історично маски дозволяли забути про забобони і веселитися разом незалежно від соціального положення учасників. Їх анонімність припала до душі венеціанцям: черниці під масками відвідували коханців, злочинці теж приховували обличчя. За тією ж логікою всі гондоли відразу було наказано перефарбувати в чорний колір. Подейкували, що до дружини дожа коханець припливає на чорній гондолі, значить, всі човни повинні бути анонімними, немов маски. У результаті через деякий час використання масок поза карнавалу було заборонено, а гондоли свій анонімний колір зберегли.

Що скуштувати у Венеції

Традиційними солодощами карнавалу є пончики “frittelle” — обсмажені у фритюрі кульки тіста, іноді з додаванням родзинок, шоколаду, заварного крему. Також виключно у цей час готується аналог нашого хмизу “chiacchere” – обсмажені хрусткі смужки тіста, посипані цукровою пудрою. Це все дуже шкідливо, але дуже смачно, а на свято приходу весни навіть інквізиція йшла у відпустку. Значить, можна.

Що не можна, або можна, але дорого

Купатися в каналах — штраф 500 євро.

Сидіти, лежати, годувати голубів на пьяцца Сан-Марко — штраф до 200 євро.

Кидати сміття — штраф до 200 євро.

Купувати контрафакт — штраф 10 000 євро.

Знижка! Кататися на велосипеді — штраф 100 євро.

Подейкують, що можуть заборонити валізи на коліщатках — поки можна.

Заснули на лавці? З вас 50 євро.

Резюме

Венеція — це 118 островів, а як було сказано в одному голлівудському фільмі: “на острів свято потрібно привозити з собою”. Тому привозите своє свято, Венеція його примножить, а якщо приїхали з порожніми руками, є шанс, що хто-небудь їм з вами поділиться.

Всі фото автора.