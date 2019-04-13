Фінальна доріжка Порошенко

П’ять років суцільний провал, під зав’язку набитий хуторянською пафосом. П’ять втрачених років. На жаль…

Все звелося до… черноротию). До образ, завивання, інфантильним страшилок, публічної демонстрації власних страхів. До відсутності смислів, нарешті. Чому? Тому що немає нічого у Петра Олексійовича до продажу товариству. Немає ніяких реальних успіхів і об’єднавчих гасел. І навіть класичне «розділяй і володарюй» він примудрився перетворити в огидні потоки бруду на вулицях наших міст…

П’ять років суцільний провал, під зав’язку набитий хуторянською пафосом. П’ять втрачених років. На жаль. А країна…

Країна реально хотіла бачити сильного президента, рівного їй (країні) за шляхетності, жертовність, готовність йти вперед. Країна хотіла державника, який 24 години реально працює, а не в сутінках «перетирає» свої інтереси з посланцями кланів… Сильний президент…

… це точно не перерізання радянських стрічок на півтора/кілометрових ділянках доріг. Немає. Це коли ти на засіданні Кабміну береш за вухо істота на прізвище Омелян і показово гіпер/лупиш його прямо перед усіма за тотальна відсутність доріг і за особисту дурість.

Повноважень нема?)… А на забезпечення квитками смотрящих є повноваження?)

… це не розкольницька порядок «армія, віра і мова». Тому що в 2014-му році був справжній підйом українства як такого. Як сучасної концепції держави. Як інноваційного й ефективного. Україна в ті дні (на тлі агресії РФ) була єдиною. Але ПА примудрився всіх зламати, розсварити, роз’єднати.

Заради чого? Заради того, щоб зробити будь/10% агресивної домінуючою силою? Тих самих професійних патріотів. Які продають не компетенції, професіоналізм і додану вартість, а своє право мати все за замовчуванням).

Так Порошенко перетворився на президента агресивних 10% і продовжував рвати країну… І так, їм дуже затишно сьогодні в цьому 10%-світі…

… це не надокучливий і пустопорожній пафос — «ми/ми/ми». Але ефективні рішення. В тому числі і кадрові. Але немає). Навіть сьогодні, коли ситуація перед другим туром катастрофічна, немає жодного звільнення і жодної посадки.

Але є… круті стікери в телеграмі, які потрібно копіювати)… Саме ці стікери і характеризують справжні безвольність ПА…

… це точно не перетворення країни на вічні конкурси ненависті. Сильний точно не збирає в своїх офісах саме відро непотріб в бот/ферму, щоб ці pr-хунвейбіни потім роками заливали країну помиями…

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… це не постійні підліткові виправдання — «я не знав про корупцію, я не знав про мародерів на оборонці, я взагалі нічого не знав», щоб зверху так заполірувати чорним шоколадом — «якихось вам, бл…, реформ не вистачає?»…

… це не створення феодально-кримінальної вертикалі і горизонталі в регіонах як способу грабувати ці самі регіони…

Коротше, вже немає нічого. Є тільки солодка «біла доріжка», на якій катаються ідіотські Камази твоїх креативних штабних гопників)…