«Зняття» санкцій з оточення Януковича. У МЗС пояснили, про що йде мова

У публікації німецької газети Die Welt йдеться про санкції, які зняли з оточення екс-президента України Віктора Януковича протягом попередніх років.

Про це повідомив посол України в Королівстві Бельгія, представник України при ЄС та Європейське Співтовариство з атомної енергії Микола Точицький в Twitter.

— Mykola Tochytskyi (@tochytskyi) 13 квітня 2019 р.

«Ніяких рішень днями про зняття санкцій з колишніх українських чиновників ЄС не брав і не готується приймати. В Die Welt йдеться про санкції, зняті протягом попередніх років», — написав він.

1/2 Через агресію РФ&завдяки роботі кер-ва держави з лідерами ЄС, протягом цих років суттєво розширено екон.,»Кримські» і персональні санкції,введені за псевдовибори на окуп терит,буд-во Керченського мосту,нелегальне транспортування турбін Siemens,захоплення 🇺🇦моряків&злочини РФ

— Mykola Tochytskyi (@tochytskyi) 13 квітня 2019 р.