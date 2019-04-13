Революція в українській музиці: як це відбулось?

Українські артисти все охочіше переходять на державну мову у своїй творчості. 2018 рік став переломним – більшість музикантів обрали українську мову як головну у своїй творчості. Виключно державною мовою було записано 74 альбоми. Ще в 52-х можна почути гарну англійську. У 39 альбомах є поєднання англійської, російської, французької та української. Найменше російськомовних альбомів — 31. Zrada Today розібралась в причинах стрімкого зростання популярності україномовної музики.

Роль мовних квот на радіо та телебаченні у створенні артистів

Стрімкий розвиток україномовної музики частково пов’язаний з Революцією Гідності, коли національна ідентичність стала важливою для громадян, відповідно й зростав попит на український музичний продукт.

Черговим поштовхом для українських музикантів став ухвалений у 2016 році закон про “мовні квоти”. Згідно з ним, частка української мови на телебаченні та радіо повинна складати щонайменше 25% і кожного року зростатиме на 5%.

Це був плацдарм для артистів, які мали недостатньо ресурсів, щоб потрапити на радіо. Адже ситуація в україномовному музичному сегменті тоді була плачевною – абсолютну більшість пісень записували російською. Отже, музиканти отримали шанс бути почутими в загальнонаціональному ефірі, тому що сегмент був “необжитим”.

Деякі власники радіостанцій та телеканалів були незадоволені нововведеннями. Однак вже на початку 2019 року українська пісня фактичну витіснила російську. яка домінувала усі попередні роки.

Голова комітету ВР з питань свободи та інформаційної політики Вікторія Сюмар під час засідання парламенту у лютому відзвітувала, що “в ефірі українських радіостанцій на сьогодні фактично звучить 60% пісень державною мовою”.

Хто почав співати українською?

Завдяки радіоквотам чи всупереч їм, за останні чотири роки українською почали співати десятки музикантів.

Сергій Бабкін, Тіна Кароль, The Hardkiss, Tayanna, Pianoboy, Олег Винник – невеликий перелік тих, хто активно почав використовувати українську мову у своїй творчості.

Журналіст Дмитро Комаров робить селфі з Тіною Кароль та Олегом Винником

Також заспівали українською Monatik, NK, Потап, Время и Стекло. Раніше ці артисти співали виключно російською.

Monatik та Потап

Тріумфом для україномовної музики стала пісня «Плакала» гурту KAZKA, яка очолила чарти Росії, Болгарії та інших країн і увірвалась до Топ-10 світового рейтингу Shazam. Наразі кліп до пісні на YouTube переглянули 195 мільйонів разів.

У яких жанрах співали?

Варто підкреслити, що українська музика не страждає від жанрового примітивізму, який можна спостерігати в інших сусідніх країнах. Це не тільки реп, шансон і попса, які вважаються найбільш популярними жанрами на пострадянському просторі.

Українські артисти часто вдаються до експериментів у звучанні, тому жанрове різноманіття досить широке.

Отож серед альбомів, які були записані у 2018 році українськими музикантами, найпопулярнішими були наступні жанри:

rock – 56

hiphop&rap – 31

pop – 30

electronic – 29

metal – 26

avant-garde – 21

indie – 19

jazz – 11

ethno – 11

instrumental – 5

country – 2

r&b and soul – 2

Музикальні фестивалі також стають дедалі популярнішими

У 2018 році київський фестиваль Atlas Weekend потрапив до переліку найкращих фестивалів світу. За рейтингом британського видання Gigwise, українська подія гідна стояти в одному рядку із такими фестивальними легендами, як Sziget в Угорщині або Burning Man у США. Цікаво, що минулорічний Atlas Weekend встановив рекорд за відвідуваністю саме в день української музики. Перший день фестивалю, хедлайнером якого був Олег Винник, відвідали 154 тисячі осіб.

Atlas Weekend-2018

У музиці зміни відбуваються швидше

За 5 років українські музиканти вийшли на якісно новий рівень. Швидко усвідомили, що співати державною мовою – гарно та вишукано. Така музика знаходить увагу у слухача, а тому є сенс її далі розвивати і не соромитись.

І це у той час, коли політики та деякі громадяни все ще цураються мови своєї держави, вважаючи її провінційною і “непублічною”.

Тому українські музиканти заслуговують на велику повагу.

Однозначно можна сказати лише одне: україномовна музика встигла заявити про себе на весь світ за досить короткий період. Прославила нашу державу, як у свій час це робили (і роблять) видатні українські боксери та футболісти.

А далі – нові вершини.