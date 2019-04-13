Зґвалтували заради грошей: під Харковом школярі жорстоко познущалися над хлопчиком

У Харківській області підлітки заради наживи зґвалтували 6-річного хлопчика.

Двоє восьмикласників й один учень дев’ятого класу в селищі Пісочин зґвалтували 6-річного хлопчика з багатодітної сім’ї, який має вади розвитку.

Хлопчика заманили в напівзруйновану будівлю колишньої аптеки та знімали знущання на відео.

Пізніше відео пропонували купити іншим учням у школі за 50 гривень.

Батьки 6-річного Вови дізналися про трагедію тільки через кілька днів. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, побували на місці злочину, поговорили з підлітками та відпустили їх додому. Поки, за словами правоохоронців, немає прямих доказів зґвалтування, відео теж знайти не можуть.

Мати хлопчика написала заяву в поліцію, але відмовилася від судмедекспертизи.

Тим часом, жителі селища бояться пускати своїх дітей до школи, де навчаються насильники та вимагають проведення чесного розслідування.