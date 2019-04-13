У Донецькій області СБУ виявила партію контрафактних сигарет на мільйон гривень

Співробітники СБУ заблокували в Донецькій області незаконне переправлення контрафактних тютюнових виробів з тимчасово окупованої території України.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники СБУ задокументували, що двоє жителів тимчасово непідконтрольної території Донецской області нелегально перевозили сигарети з підробленими марками акцизного збору через лінію розмежування для перепродажу.

Правоохоронці вилучили понад сто ящиків контрафактних тютюнових виробів, які зловмисники переправляли через річку Кальміус. Орієнтовна вартість «товару» на «чорному ринку» становить більше мільйона гривень.

В рамках відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 199 і ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.