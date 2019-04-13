Індійські нафтопереробні заводи поспішають купувати іранську нафту

Імпорт індійської нафти з Ірану збільшився приблизно на 5 відсотків у період з березня 2018 року по березень 2019 року порівняно з попереднім фінансовим роком до березня 2018 року, тому що індійські нафтопереробники кинулися купувати іранську нафту до того, як у листопаді вступили в силу санкції США, і поспішили згорнути закупівлі напередодні термін відмови закінчується на початку наступного місяця.

Згідно з попередніми даними про прибуття танкерів, отриманим Reuters з промислових і судноплавних джерел, імпорт іранської нафти в Індію збільшився приблизно до 479 500 барелів на добу в індійському фінансовому році, що завершився минулого місяця, порівняно з 458 000 барелів на добу, які індійські переробники імпортували в 2017/2018 фінансовий рік.

У період з квітня по жовтень 2018 року нафтопереробні заводи Індії купували більше, ніж зазвичай, іранську нафту, тому що ніхто з іранських споживачів нафти не був упевнений, що США отримають відмова від санкцій для продовження закупівель у Ірану після того, як санкції були введені на початку листопада 2018 року. Причиною збільшення індійських закупівель іранської нафти до листопада стало те, що Іран пропонував індійським покупцям дуже привабливі умови, включаючи майже безкоштовну доставку і розширений кредитний період для оплати.

Індія, разом з сімома іншими споживачами іранської нафти, в тому числі найбільшим покупцем – Китаєм, отримала відмову США від продовження покупки іранської нафти за ціною близько 300 000 барелів на добу. Хоча не всі індійські нафтопереробні заводи продовжували закупівлі, тому що приватні компанії, що мають відношення до фінансової системи США, побоювалися вторинних санкцій, якщо вони купують нафту з Ірану, Індія витратила свою квоту в 300 000 барелів на добу, дозволену згідно з чинним звільнення.

Згідно з даними Reuters, імпорт іранської нафти з Індії виріс у березні 2019 року до 405 000 барелів на добу, збільшившись на 56 відсотків в порівнянні з лютим 2019 року.

Нафтопереробники хочуть упевнитися, що вони згорнуть платежі до закінчення строку звільнення, в той час як нестача судів перенесла деякі вантажі на кінець лютого з прибуттям в Індії в березні.

Індія не замовляє іранську нафту через завантаження в травні, так як нафтопереробники чекають від США більшої ясності щодо того, буде чи Індія розширювати свої санкції.