Dodge оновив Charger і Challenger: «армійська» версія

Dodge зробили армійські версії популярних автомобілів.

Мова йде Stars & Stripes Edition, передає портал Avtoblog. Це було зроблено для аудиторії Challenger і Charger, багато з яких є колишніми вонными. Нововведення можна придбати за додаткову ціну не більше двох тисяч доларів.

За ці гроші клієнтам нададуть особливе оформлення кузова, чорні 20-дюймові колеса і шильдики. У салоні з’являться чорні елементи з бронзовими акцентами. Природно, в екстер’єрі та інтер’єрі присутній тематика прапора США.

Також у Dodge є пакет Painted Satin Black, який включає чорний колір капота і багажника. Нововведення презентують на автосалоні в Нью-Йорку.

Нагадаємо, Dodge Challenger простояв під замком 11 років.

Автомобіль відразу після покупки погрузили в причіп, в якому він перебував під захистом від агресивного впливу сонця і кисню.

Цього автомобіля вже виповнилося цілих 11 років. У Dodge Challenger багато шанувальників, а досить проста техніка робить цей яскравий автомобіль цілком надійним. Купівля автомобіля спочатку відбувалася з ідеєю консервації, тому підхід був серйозним.

Кожен місяць двигун запускали, щоб не давати авто розслаблятися, і перевіряли його стан. Крім того, з інтервалом в два місяці цей Додж Челленджер відправляли на коротку прогулянку.

В результаті за 11 років ув’язнення набігло всього 15 км пробігу. Тепер автомобіль хочуть продати за 37 тис дол. До речі, автомобіль за всю його життя навіть жодного разу не мили. Певно, боялися пошкодити лакофарбове покриття.

Щасливий покупець отримає в повній мірі нове авто 11 річної витримки з усіма змащеними рушійними деталями, неушкодженою фарбою і у відмінному робочому стані. Навіть якщо вам не дуже подобається маслянистий рев двигуна і неконтрольований витрата палива, подивитися все одно цікаво.

Відзначається, що корозія є повільною смертю для машини. Якщо зберігати авто в закритому і сухому приміщенні, цього можна уникнути, але це буває не завжди, і деякі автомобілі в будь-якому випадку піддається іржавінню.

Серед іржавих автомобілів нашого часу виявилися Toyota RAV4, Nissan Altima, Range Rover Sport Ford Ka, Jeep Wrangler і Mini Cooper.

Нагадаємо, що Xiaomi створив розумний автомобільний замок.

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