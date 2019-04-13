У заповіднику на острові Хортиця збираються знищити близько сотні диких кабанів

У Запоріжжі на острові Хортиця спалахнула епідемія африканської чуми, з-за якої хочуть знищити всіх диких кабанів.

Їх на острові близько сотні, і третину вже померла від цієї хвороби. Територію вже оголосили карантинною зоною і зараз туди нікого не пускають, – пише Сегодня.

Зараз потрапити у заповідник можна тільки через санітарний пост, де цілодобово чергують фахівці. Незважаючи на епідемію, на острів продовжують їхати туристи. У середньому, за добу обробляють близько 500 машин.

“Опрыскиваем розчином, знезаражувальний розчин”, – пояснила лаборант Марина Сергієнко.

Перших трьох мертвих кабанів на Хортиці знайшли два тижні тому. І місцевих жителів це серйозно стурбувало.

“Як-то спершу було наче страшно, а тепер, думаю, тут немає вже. Подивіться, що зробили машини, заїжджають-виїжджають зараз, начебто кабани не підходять до нас близько, то ж вони близько підходили до нас, копирсалися на городах”, – розповіла місцева мешканка Наталія Кузьміна.

Втім, для людей і більшості тварин африканська чума не несе загрози, а ось для домашніх і диких свиней вона смертельна: вони гинуть раптово, часто – в місцях водопою або на пасовище, а їх туші доводиться розшукувати навіть з допомогою квадрокоптеров, розповів учений.

Загиблих тварин вивозять і передають рятувальникам, а ті їх знищують.

“Підійшли, тварину забрали, продезінфікували місце, де воно лежало, спеціальними розчинами, потім тварина транспортується в спеціальні місця, відведені для їх подальшого знищення шляхом спалення”, – пояснив Сергій Козодавов, науковий співробітник національного заповідника “Хортиця”.

Щоб інфекція не поширювалася, всіх диких кабанів на острові доведеться знищити.

“Враховуючи специфіку, знову ж таки, розташування острова Хортиця, є певні складності з відстрілу, і для цього якраз і розглядається варіант пасток-загонів. Активно проводиться підгодовування як раз для цього методу”, – заявив Віктор Шершньов, начальник управління Госпродпотребслужбы в Запорізькій області.

Якщо за півроку на Хортиці не виявлять ознак африканської чуми, на острів знову завезуть диких кабанів.