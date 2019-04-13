Різанина в поїзді «Харків — Херсон»: з’явилися подробиці НП

Бійка двох пасажирів плацкартного вагона поїзда «Харків — Херсон» сталася на ділянці між станціями Снігурівка та Березнегувате Миколаївської області.

Про це повідомили в Нацполиции.

Так, після інциденту 31-річний житель Херсонської області розповів, що їхав з нетверезим кривдником на сусідніх полицях. А коли ліг відпочивати, відчув різкий біль в області шиї. Схопившись зі свого місця, чоловік зрозумів, що його вдарив ножем сусід, який тут же наніс удари в руку і ногу. Відштовхнувши від себе нападника, чоловік схопив його руку, перехопив ніж і вдарив ним у груди супротивника.

Як повідомляє видання KHARKIV Today, начальник потяга «Харків — Херсон» Анатолій Жегет негайно пустив клич по вагонах про пошук медиків серед пасажирів. Відгукнулися дві людини, які надали першу допомогу учасникам поножовщини.

«У пасажира з раною шиї відкрилася сильна кровотеча. Медики зупинили його до прибуття швидкої допомоги, Жінка, що зробила допомогу, сказала, що, якби вчасно не зупинили кров, потерпілий міг загинути», — повідомив А. Жегет.

Пасажири повідомили про те, що нападник, нібито раніше судимий, намагався вкрасти мобільний телефон у сусіда, поки той спав.

На станції Березнегувате обох поранених карета швидкої допомоги відвезла в лікарню. Їх життю нічого не загрожує.