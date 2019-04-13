«Бюджет – 200 мільярдів»: Путін буде будувати новий міст у Криму

Окупаційна влада Кримського півострова мають намір звести в Криму новий міст, який з’єднує Гераклейскую рокаду та Севастопольську бухту.

Зокрема, в повідомленні видання відзначається, що для зведення такої споруди потрібно буде розглянути ймовірність продовження федеральної цільової програми соцаиально-економічного розвитку Севастополя та Криму до 2025 року. Крім того, щоб втілити таку мрію Путіна в реальність, потрібно буде додатково знайти двісті мільярдів рублів.

Всі ці кошти мають піти на зведення нового мосту, який буде з’єднувати рокаду та Севастопольську бухту. Крім того, окупанти Криму мають намір побудувати південний автомобільний обхід Сімферополя і відремонтувати трасу, що сполучає Севастополь і Ялту з Сімферополем.