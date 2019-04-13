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Сюжет про український танк БМ “Оплот-М” зняв History Channel (відео)

13.04.2019

В сюжеті американського історичного телеканалу показано ексклюзивні кадри стрільби сучасної української бойової машини. У зйомках тематичної телепередачі було використано спеціальну версію танка БМ “Оплот-М” створену для випробувань армії Пакистану, пише 24 канал.

Відео демонструє стрільбу БМ “Оплот-М” на дистанцію близько милі, що дорівнює 1650 метрам, по мішенях та подолання різноманітних перешкод, таких, як автомобілі та палаючі барикади.

Що відомо про БМ “Оплот-М”? Це сучасний український бойовий танк розроблений Харківським конструкторським бюро машинобудування. У травні 2009 року танк був прийнятий на озброєння Збройних сил України. Вітчизняний танк брав участь у тендерах для армій Таїланду (де переміг німецький Leopard 2 та російський Т-90) та Пакистану.

Варто зауважити, що український танк відрізняється від аналогів потужною комбінованою системою захисту. За своїми характеристиками ця система, на думку багатьох експертів, робить його найбільш захищеною машиною такого класу у світі.

БМ “Оплот-М” здатен швидко рухатися заднім ходом розвиваючи при цьому швидкість до 35 км/год, а це швидше ніж аналогічні бойові машини. Танк обладнано автоматичною зенітною установкою, панорамним прицілом та можливість використовувати сучасні протитанкові керовані ракети.

Дивіться відео демонстрації БМ “Оплот-М”:

Джерело: ВСВІТІ

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