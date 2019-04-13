Вогнеборці загасили пожежу у ТЦ Львова (відео)

Вогонь знищив магазин дитячого одягу

Пожежа у торговельному центрі Львова. Зранку зайнялося у центрі “Магнус”, що у середмісті. Рятувальники повідомляють – постраждалих немає.

Вогнеборцям повідомлення про займання надійшло близько восьмої ранку.

Загорілося на другому поверсі 5-ти поверхового торговельного центру. Гасили полум’я за допомогою автодрабини. Вогонь знищив магазин дитячого одягу. До ліквідації вогню залучили 22-х рятувальників та п’ять одиниць спецтехніки. Пожежу ліквідували вже о 8:10.

Причину загоряння встановлюють. Оцінюють і збитки, завдані вогнем.

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Напередодні, 12 квітня, у Запоріжжі внаслідок пожежі, яка спалахнула в будівельному вагончику, загинуло три людини, ще одна – постраждала.

Джерело: 5 канал