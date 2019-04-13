Вогнеборці загасили пожежу у ТЦ Львова (відео)

Вогонь знищив магазин дитячого одягу
Пожежа у торговельному центрі Львова. Зранку зайнялося у центрі “Магнус”, що у середмісті. Рятувальники повідомляють – постраждалих немає.
Вогнеборцям повідомлення про займання надійшло близько восьмої ранку.
Загорілося на другому поверсі 5-ти поверхового торговельного центру. Гасили полум’я за допомогою автодрабини. Вогонь знищив магазин дитячого одягу. До ліквідації вогню залучили 22-х рятувальників та п’ять одиниць спецтехніки. Пожежу ліквідували вже о 8:10.
Причину загоряння встановлюють. Оцінюють і збитки, завдані вогнем.
Також читайте: ВНОЧІ В КИЄВІ СПАЛАХНУЛА МАСШТАБНА ПОЖЕЖА
Напередодні, 12 квітня, у Запоріжжі внаслідок пожежі, яка спалахнула в будівельному вагончику, загинуло три людини, ще одна – постраждала.
Джерело: 5 канал