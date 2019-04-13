Журналістів ВГТРК позбавили шенгенських віз через сюжету про «Свідків Єгови»

Журналісти ВГТРК Олена Єрофєєва і Павло Костріков позбавлені шенгенських віз на п’ять років із-за сюжету про «Свідків Єгови» (заборонена в РФ організація), який вони знімали в Естонії.

Журналісти в’їхали в Шенгенську зону через Фінляндію за візами Італії і Франції, після чого прибули на поромі в Естонії, повідомляє РИА «Новости» з посиланням на щорічну доповідь поліції безпеки країни. За даними відомства, вони повинні були зняти сюжет для програми «Вести», який «висміює діяльність релігійної організації і розпалює вороже ставлення до неї». Журналісти в приватному порядку проникли в Кесклиннаскую громаду иеговистов, де прихованими камерами провели зйомку. За даними поліції, відзнятий матеріал використовувався в телерепортажі, в який були включені зйомки з Фінляндії такого ж характеру.

На думку естонської спецслужби, діяльність російських журналістів вказує на дискримінацію людей за релігійною ознакою.

«Міністерство внутрішніх справ ввело п’ятирічна заборона на в’їзд у шенгенську зону для цих осіб з метою запобігання можливих злочинів та забезпечення безпеки суспільства», — йдеться в щорічнику КАПО.