Через тиждень після того, як Сполучені Штати ввели додаткові санкції відносно Венесуели, намагаючись приборкати свій експорт нафти, США знову завдали удару по судноплавним компаніям, що ведуть справи з Венесуелою, ще великими санкціями, націленими на подальше закриття дірок, які дозволяють Венесуелі експортувати сиру нафту в Куба.

У зв’язку з цим, США націлилися на чотири судноплавні компанії та дев’ять судів у своїй останній спробі відрізати потік доходів від того, що Міністерство фінансів США називає «незаконним режимом колишнього президента Ніколаса Мадуро».

До таких організаціям ставляться Jennifer Navigation Ltd (Ліберія), Lime Shipping Corp (Ліберія), Large Range Ltd (Ліберія) і PB Tankers SPA (Італія).

«В результаті сьогоднішніх дій все майно та інтереси у власності цих організацій та будь-яких організацій, які прямо або опосередковано належать 50 або більше відсотків зазначених організацій, які знаходяться у Сполучених Штатах або знаходяться у володінні або контроль над особами у США заблокований », – йдеться в заяві Казначейства.

Це сталося після того, як у п’ятницю з’явилися повідомлення про те, що Венесуела все ще постачає нафту сиру союзнику Кубі в обсязі 1 млн барелів всього через кілька днів після того, як США наклали санкції на постачання нафти з Венесуели на Кубу, що швидко перетворюється в тижневика Little Dutch. Хлопчик подія.

Тісні зв’язки між ідеологічними союзниками Кубою і Венесуелою виявляються більш складними, ніж колишні санкції, націлені на постачання з Венесуели в Сполучені Штати і їх союзників.

Офіційно визнаний Сполученими Штатами в якості законного президента Венесуели, Хуан Гуайдо минулого місяця заявив, що він постановив припинити постачання сирої нафти на Кубу, але Мадуро особливо мотивований відправляти нафту на Кубу згідно з давнім бартерними угодою, укладеною ще в минулому. у дні Чавеса / Кастро, які відправляють на Кубу нафту в обмін на висококваліфіковану працю, яким володіє Куба.

Венесуела є найбільшим постачальником нафти на Кубі, а Куба – одним з небагатьох друзів Венесуели.