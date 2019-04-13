Французька поліція застосувала сльозогінний газ під час протестів

Кілька інцидентів сталися на площі Республіки.

Зіткнення між співробітниками поліції і демонстрантами сталися вдень, 13 квітня, під час акції протесту “жовтих жилетах” в Парижі. Правоохоронці були змушені застосувати сльозогінний газ.

Кілька інцидентів сталися на площі Республіки, де проходить маніфестація. Група протестуючих, обличчя яких були закриті масками, почала кидати в поліцію пляшки і петарди.

У відповідь правоохоронці кинули в бік маніфестантів кілька гранат зі сльозогінним газом. Після цих інцидентів на площу було стягнуто додаткові сили правопорядку.

Раніше сутички, незважаючи на заборону, почалися в Тулузі.