Росія стала токсичною темою для Вашингтона

Адміністрація президента США досить швидко і ефективно реагувала на загрози з боку Росії.

Очолювана президентом Володимиром Путіним Росія стала токсичною темою для керівництва Сполучених Штатів Америки.

Про це директор Eurasia Center, Atlantic Council, екс-посол США в Україні Джон Гербст заявив на ХІІ Київському форумі безпеки, організованому Фондом Арсенія Яценюка “Відкрий Україну”.

“Росія – особливо токсична тема в сьогоднішньому Вашингтоні. Тому це призвело до більш сильної політиці проти ревізіонізму Кремля і до підтримки України”, – підкреслив він.

Гербст вважає, що адміністрація президента США досить швидко і ефективно реагувала на загрози з боку Росії, зокрема, такі як отруєння екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки.

І навіть коли президент США Дональд Трамп після зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним заговорив про можливе пом’якшення санкцій – це навпаки мобілізувало Сенат і навіть частина його адміністрації і санкції тільки посилилися.