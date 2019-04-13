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Росія стала токсичною темою для Вашингтона

13.04.2019

Адміністрація президента США досить швидко і ефективно реагувала на загрози з боку Росії.

Очолювана президентом Володимиром Путіним Росія стала токсичною темою для керівництва Сполучених Штатів Америки.

Про це директор Eurasia Center, Atlantic Council, екс-посол США в Україні Джон Гербст заявив на ХІІ Київському форумі безпеки, організованому Фондом Арсенія Яценюка “Відкрий Україну”.

“Росія – особливо токсична тема в сьогоднішньому Вашингтоні. Тому це призвело до більш сильної політиці проти ревізіонізму Кремля і до підтримки України”, – підкреслив він.

Гербст вважає, що адміністрація президента США досить швидко і ефективно реагувала на загрози з боку Росії, зокрема, такі як отруєння екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки.

І навіть коли президент США Дональд Трамп після зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним заговорив про можливе пом’якшення санкцій – це навпаки мобілізувало Сенат і навіть частина його адміністрації і санкції тільки посилилися.

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