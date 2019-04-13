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Клімкін подякував Польщі за відмову впустити російський вітрильник

13.04.2019

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив вдячність за рішення Польщі, яка заборонила російському навчальному вітрильнику “Сєдов” заходити в польські територіальні вод.

“Спасибі за рішення прем’єр-міністра Матеуша Моравецького про відмову російського вітрильника “Сєдов” увійти в територіальні води РП.Польща разом з Естонією стали на захист міжнародного права. Крим – це Україна, а Росія повинна нести відповідальність за незаконні дії #CrimeaIsUkraine” , – написав Він у своєму мікроблозі.

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