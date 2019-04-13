Джуліана Ассанжа містять у «британській Гуантанамо»

Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж перебуває у в’язниці суворого режиму Белмарш на південному сході Лондона.

Один Ассанжа розповів, що засновника WikiLeaks відправили туди після розгляду справи в суді.

Наголошується, що раніше в’язницю Белмарш називали «британської Гуантанамо». В ній містилися найбільш небезпечні злочинці, в числі яких, підозрювані в тероризмі. Зараз в Белмарше знаходяться злочинці з низьким рівнем ризику, так і вважаються у Великобританії найбільш небезпечними. Також у в’язниці є невелике число ув’язнених, які потребують особливих заходів управління через публічності, уточнює агентство.

Деякі ув’язнені утримуються в спеціальному блоці, в якому, як зазначено в торішньому звіті інспекторів в’язниці, умови утримання «надзвичайно клаустрофобные». В якому блоці міститься Джуліан Ассанж, агентство не повідомило. Його адвокати оперативно прокоментувати ситуацію не змогли. Представники Міністерства юстиції та прокуратури відмовилися від коментарів.