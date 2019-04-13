“Не даймо нікому висміяти Україну”, – звернувся до молоді Глава УГКЦ

“Ми виявлятимемо нашу національну і християнську зрілість через участь у виборах Президента України. Тому закликаю вас до зрілої відповідальності. Не даймо нікому висміяти Україну, глумитися над кров’ю і стражданням нашого народу, який ціною власного життя виборює справжню свободу!”

Закликав отець і глава Української греко-католицької церкви блаженніший Святослав у традиційному Посланні до молоді на Квітну неділю, передає Еспресо.TV.

У Посланні мовиться, що за нещодавніми соціологічними опитуваннями, більшість молодих українців найважливішою цінністю свого життя вважає свободу. Варто зауважити, що такої позиції дотримується і велика частина дорослого населення. Для пострадянського українського суспільства такий ціннісний орієнтир можна вважати справжнім проривом.

“Наприкінці 2013 року, – пише глава УГКЦ до молоді, – нас намагалися позбавити можливості реалізувати нашу національну мрію – мрію про вільну, соборну, європейську Україну. І цілком невипадково, що супротивні сили обрали мішенню свого удару саме молодь. Церковні дзвони пробудили нашу совість, і ми на Майдані ціною великих жертв відстояли наше право у свободі чинити добро, вільно жити на своїй Богом даній землі. Серед Героїв Небесної сотні були і ваші ровесники – студенти, спортсмени, волонтери, молоді батьки. Вони з Божого вічного “тепер” споглядають на нас сьогодні, щоб знову дзвонами сумління пробудити нас до чуйності та відповідальності. Сьогодні нашу свободу ціною великої самопожертви оберігають від російського агресора захисники на Сході України, яким ми не маємо права завдати удару в спину”.

Свобода, наголошено в тексті, – це не просто людська цінність, якої ніхто не має права нас позбавити. Справжня свобода – це дар Божий, який ми одержали в Христі-Ісусі.

“Заклик до зростання у свободі водночас є закликом до дозрівання у відповідальності. Адже нині ворог нашого спасіння – особистого і національного – знову намагається приспати нашу чуйність. Хоче, щоб ми сприймали свободу як право без особистого зусилля, щоб просто “плили за течією”, самі відмовилися від високих устремлінь та ідеалів”, – звертає увагу духовний лідер молодих людей.

Справжня свобода, наголошує Послання, неможлива без відповідальності. Свобода без відповідальності стає сліпою і руйнівною силою, сваволею, що закриває очі на дотеперішні здобутки, нищить наявне добро – особисте та суспільне – і ставить під сумнів особисте та національне “завтра”.

“Історія спасіння показує усім нам, що дорога з рабства до свободи – це важкий і тривалий шлях, яким треба крокувати з дня на день, послідовно й витривало. На цьому шляху можливі помилки, але неприпустимо допускатися злочинної байдужості чи легковажності, якими ми самі, часто навіть не помічаючи цього, переходимо на бік нашого противника, самі добровільно повертаємося під його кормигу”, – вважає блаженніший Святослав.

Глава УГКЦ наголошує, що сьогодні ми в Україні виявлятимемо нашу національну і християнську зрілість через участь у виборах Президента України. “Для когось із вас це, – пише предстоятель до молодих українців, – можливо, перші вибори в житті. Саме цей день може стати вирішальним для долі країни на десятиліття, а навіть і для її подальшого існування. Тому закликаю вас до зрілої відповідальності. Тільки зріла особа здатна передбачити наслідки свого вибору та брати на себе особисту відповідальність за них. Не даймо нікому висміяти України, глумитися над кров’ю і стражданням нашого народу, який ціною власного життя виборює справжню свободу!”.

Для того, щоб молоді українці краще і якомога свідоміше прийняли особисте й відповідальне рішення, Глава Церкви пригадав критерії, які свого часу висловив святої пам’яті Блаженніший Любомир і за якими, на його думку, необхідно оцінювати претендентів на пости в органи державної влади: професіоналізм, порядність і патріотизм. “Тільки той, хто має всі три риси, може бути гідним нашої довіри”, – наголошено в посланні.

Джерело: Еспресо TV