Геннадій Зубко: У I кв.-2019 доходи місцевих бюджетів зросли до 60,4 млрд грн

Надходження власних доходів загального фонду місцевих бюджетів у I кварталі 2019 року збільшилися до 60,4 млрд грн, повідомив віце-прем’єр – міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадій Зубко.

“Фінансова децентралізація. 60,4 млрд грн – доходи місцевих бюджетів за I квартал 2019 року. Приріст надходжень порівняно з відповідним періодом минулого року +17,2%, або 8,9 млрд грн”, – написав Г.Зубко на сторінці у Фейсбуці.

Так, податків на доходи фізичних осіб надійшло 35,9 млрд грн, що більше від надходжень за I квартал минулого року на 23 млрд грн. Плата за землю – 7,6 млрд грн, що на 1,4 млрд грн більше від аналогічного періоду 2018 року.

“Водночас, на 1 березня 2019 року залишки коштів місцевих бюджетів на рахунках казначейства становили 41,9 млрд грн, на депозитних рахунках – 4,1 млрд грн”, – зазначив Г.Зубко.

Джерело: Інтерфакс-Україна