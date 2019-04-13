У Києві поліція жорстко «скрутила» водія, який заштовхався на смузі громадського транспорту

13 квітня в Києві водій припаркувався на смузі громадського транспорту. Коли патрульні під’їхали і почали оформляти документи про порушення ПДР, водій вчинив опір і його почали втихомирювати.

«Дорожні війни: поліція vs народ: у Києві на проспекті перемоги 121 водій автомобіля міцубіші припаркувався на смузі громадського транспорту. Коли патрульна приступили до оформлення матеріалів по даному порушенню, чинив опір, до якого підключилася і жінка пасажир, імовірно мати водія.

В ході не продажу сильного раунду водій був укладений в спец пристрої типу наручники і значно знизила градус опору. Жінка симитировала серцевий напад і клінічну смерть. Однак незабаром її стан значно покращився.

Шановні громадяни, для запобігання подібних раундів дуже просимо вас не паркуватися на смузі суспільно транспорту і не чинити опір поліцейським під час виконання їх законних вимог», — розповіли очевидці.