«Він нікому не дасть красти!»: мати Зеленського дала нове інтерв’ю

Мама кандидата в президенти Володимира Зеленського Римма запевнила, що її син зможе освоїтися в політиці і нікому не дозволить красти.

Таку заяву вона зробила журналістам «Громадського», зізнавшись, що в родині Зеленського відмовляли від участі у виборах: «Він радився з нами, але ми сказали, що не треба йти туди. Це бруд. Суцільна».

При цьому жінка підкреслила, що поважає вибір сина, висловивши впевненість у тому, що він в разі перемоги навчиться бути президентом, оскільки має досвід управління великою компанією.

«Йому 41 рік, він доросла людина. Він так вирішив, це його вибір. Він не був у політиці, може не знає всього, що треба. Але якщо людина хоче, він може навчитися. Свою компанію він створив сам, там майже 500 осіб. Значить він вміє працювати з людьми і керувати. Я знаю одне: він не буде красти і не дасть нікому красти. У нас сім’я була скромна, ми жили дуже скромно. Він виховувався у звичайній робітничій сім’ї», — сказала Римма Зеленська.

За її словами, у Володимира є шанси перемогти на виборах: «Якщо не буде фальсифікацій, не зробить їх сам Порошенко, то може бути щось змінитися…»