На Волині троє українців намагалися на возах вивезти до Білорусі 800 кг сала

Троє громадян України у Волинській області намагалися двома возами вивезти до Білорусі 800 кг сала. Про це повідомляє Держприкордонслужба в суботу, 13 квітня.

Як стало відомо, прикордонники побачили у межі трьох жителів Шацького району, у яких не було при собі документів. Як виявилося, на двох возах знаходилося 28 мішків сала. Прикордонники затримали чоловіків та вилучили вантаж. Про цей інцидент повідомили Нацполицию.

На затриманих чоловіків склали адмінпротоколи за статтями «Порушення прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через державний кордон України або режимних правил в контрольних пунктах в’їзду-виїзду» і «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».