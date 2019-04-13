Дебати на Олімпійському відбудуться, Зеленський і Порошенко домовилися: що відомо на даний момент

На НСК Олімпійський відбулася зустріч представників штабів кандидата в президенти України Володимира Зеленського та чинного президента Петра Порошенка. Про це розповів генеральний директор комплексу Віктор Анісімов, повідомляє Цензор.немає.

Так керівник стадіону Олімпійський заявив, що дуже радий, що організація зустрічі претендентів на пост президента країни відбудеться на стадіоні. Також він зазначив, що нарешті відбувся діалог між протиборчими сторонами. В ході дискусії було вироблено формат зустрічі кандидатів. Для кандидата Зеленського та президента Порошенко формати розрізняються.

Однак Анісімов відмовився говорити про подробиці, так як вони пов’язані з комерційною таємницею і з деякими аспектами забезпечення безпеки.

Нагадаємо, портал Акценти писав про те, що Зеленський пояснив, чому розмовляв з Порошенком зухвалим тоном в ефірі «Право на владу». Кандидат в президенти Володимир Зеленський сказав, що намагається «бути мужиком», як радив йому Петро Порошенко. Більше того, він зазначив, що пристрасті загострилися після того, як почали обговорювати дату дебатів. Сам Зеленський вважає, що там нема чого обговорювати.

Також Акценти писав про те, що чим ближче до кінця квітня тим ясніше стає ситуація з дебатами. Так, після численних переговорів і інтриг і питань все-таки стало відомо, що дебати на НСК «Олімпійський» пройдуть 19 числа.

Про це повідомляє прес-служба Володимира Зеленського. Також у штабі уточнили, коли саме відбудуться дебати, щоправда, досі залишається одне не вирішене питання, а саме будуть присутні на дебатах обидва кандидата.

Нещодавно Акценти писав про те, що політтехнолог Михайло Подоляк на своїй сторінці в соцмережі Facebook відреагував на так звані «переговори» Петра Порошенка і Володимира Зеленського в ефірі програми «Право на владу».

Так політтехнолог Подоляк написав довгий піст. У ньому він зазначив, що чинний президент програє через нерозуміння принципів виборчої кампанії, яку веде його опонент. Він порівняв одного з кандидатів з хитрим боксером, який посміхається і піднімає руки в радісному вітанні. А потім боляче б’є нишком.