Мережа розриває від сміху з-за того, що зробили з Путіним і Медведєвим: «Встав в звичну позу», це просто треба бачити, фото

Російський президент Володимир Путін і прем’єр-міністр Дмитро Медведєв побували в Царському Селі, де фотограф відобразив їх у досить дивних схожих позах.

Про це повідомляє портал «Znaj.ua»

Варто нагадати, що 10 квітня, Дмитро Медведєв і Володимир Путін відвідали музей-заповідник Царське Село, який знаходиться в Санкт-Петербурзі. Фотограф, який був на зустрічі, зміг зняти політиків в подібних костюмах і позах. Обидва з відсутніми поглядами стоять, схрестивши руки на паху, і слухають екскурсовода.

«Коли двійник Путіна підмінив двійника Медведєва і забувши, на чиїй зміні, замість того, щоб заснути, став у звичну позу. В результаті, дивишся зверху — Путін і Медведєв. Дивишся знизу — два Путіна … Але з різними головами!», — їдко висміяв фото Олексій Голобуцький.

Варто звернути увагу, що передплатники не обійшли стороною цей знімок і погодилися з цим.

«Синхронізувалися», — висміяли в коментарях.

Багатьох зацікавило, що саме так ретельно прикривають руками президент і прем’єр-міністр Росії. Інші ж звернули увагу, що фотограф не зафіксував ноги Путіна і Медведєва.

«Не видно, там підбори», — сміються передплатники.

Нагадаємо, що президент Російської Федерації Володимир Путін в черговий раз зганьбився на публіці. На цей раз Володимир Путін став жертвою насмішок після зустрічі в Санкт-Петербурзі з лідерами країн-членів ЄС і НАТО. Користувачі з гумором відреагували на знімок пропагандиста і зазначили, що Володимир Путін на важливу зустріч відправив чергового двійника.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», в мережі опублікували знімок, на якому російський президент Володимир Путін під час поїздки в Бішкек знову обіймався з маленьким хлопчиком, що викликало глузування серед користувачів. На цьому фото Володимир Путін стоїть разом з президентом Киргизії Сооронбаем Жээнбековым і родиною письменника Чингіза Айтматова. Варто зауважити, що Володимир Путін поклав руки на плечі маленького хлопчика, який був членом сімейства. Фото відразу ж викликало не добродушну реакцію інтернет-користувачів.

Також портал «Акценти» писав, що в соціальних мережах підняли на сміх російського президента Володимира Путіна, який відправився з візитом в Киргизстан. Там йому урочисто вручили коня і цуценя. Особливо користувачі висміяли спробу Путіна погладити коня і нагодувати її морквиною, яку спочатку почистили і видали охоронці. Також користувачі з Росії написали про те, що замість справжніх новин і подій, що відбуваються в країні, показують хроніку подорожей Путіна та вручення подарунків.

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