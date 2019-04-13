У Москві підлітки влаштували різанину під час шкільного суботника

Підлітки влаштували різанину під час шкільного суботника на заході в столиці Росії.

Про це повідомляє Telegram канал Mash.

“Зараз по всій столиці проходить прибирання територій навчальних і інша соц. Активність. Під час однієї з них і стався конфлікт. Два 14-річних хлопчика щось не поділили в руках одного з них з’явився ніж – Женя П. отримав п’ять ударів в область грудей. Слава богу, більшу частину витрат взяла на себе куртка хлопця – він залишився живий, зараз його відправили в лікарню”, – повідомили в Telegram-каналі.