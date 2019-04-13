У Харкові зловили “чорних” агітаторів

На станції метро «Історичний Музей» невідомі роздавали перехожим примірники фейкової газети, в якій був розміщений незаконний матеріал про кандидата в президенти Володимира Зеленском.

За його інформацією, на станції метро він узяв з рук невідомих один з примірників газети під назвою «Слуга народу».

Прийшовши додому, активіст став читати цю газету, і його збентежив зміст агітаційних матеріалів, в якому від імені кандидата в президенти Володимира Зеленського обіцялося оголосити тотальний терор в Україні, загальний військовий призов, а також повідомлялося про те, що МВС України готує загальний український терор проти неугодних владі осіб.

Крім того, активіст звернув увагу на те, що в газеті немає вихідних даних про тираж, які повинні бути вказані відповідно до закону «Про вибори в Україні»: зокрема, не вказано замовник та джерело фінансування випуску. Зазначено було тільки місце друку тиражу – село в Хмельницькій області.

Активіст повернувся на місце і викликав поліцію.

Прибулі на місце правоохоронці затримали роздавав газету разом з усім тиражем, який перебував при ньому, і доставили в Шевченківський відділ поліції.

За інформацією активістів, аналогічний факт був зафіксований біля станції метро «Холодна Гора».

Пізніше в поліції прокоментували ницидент.

Як повідомили у відділі комунікації ГУНП в Харківській області, повідомлення про те, що в переході станції метро проходить незаконна агітація політичними матеріалами, надійшла в поліцію сьогодні, 13 квітня, о 13:56.

Прибула на виклик слідчо-оперативна група поліції виявила на місці 20-річного чоловіка.

У нього правоохоронці вилучили 100 примірників газет з агітаційною інформацією проти кандидата в президенти.

Інформація про подію зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень.

За даним фактом проводиться перевірка.