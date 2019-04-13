На Волині московський патріархат вже втратив понад 100 парафій, – ОДА

За останніми даними, у Волинській області 108 парафій вирішили перейти з УПЦ Московського патріархату до Православної церкви України

Про це повідомили у відділі інформаційної політики ОДА, передає Еспресо.TV з посиланням на ZIK.

Після того, як ПЦУ отримала Томос – документ про автокефалію – від Вселенського патріархату, релігійні громади області розпочали активно переходити до її складу.

Зокрема, станом на 10 квітня 2019 року 108 волинських громад прийняли рішення про перехід до ПЦУ. Найбільше – у Горохівському районі (34). Натомість, в 42 громадах тривають перемовини щодо переходу до ПЦУ.

Відповідно до законодавства, рішення про зміну юрисдикційного підпорядкування приймається двома третинами від кількості членів релігійної громади. Опісля відбувається перереєстрація статуту релігійних громад: внесення змін до Статуту релігійної громади або реєстрація нового. В обласній державній адміністрації ці функції виконують в управлінні культури, з питань релігій та національностей. До слова, відповідна процедура має бути завершена до 31 грудня 2019 року.

Отож, наразі 33 релігійні громади області вже отримали зареєстровані статути. Відтак, офіційно змінили підлеглість і перейшли з УПЦ МП до ПЦУ.

Також читайте: У ПЦУ ДАЛИ КОМЕНТАР З ПРИВОДУ ЗАЯВИ СИНОДУ МОСКОВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ В УКРАЇНІ

Серед них громади сіл: Сусваль, Суходоли, Охнівка та П’ятидні Володимир-Волинського району, Скобелка, Шклинь, Смолява, Пірванче, Мирне, Берестечко, Марковичі, Диковини та Новостав Горохівського району, Жашковичі та Заболотці Іваничівського району, Раків-Ліс Камінь-Каширського району, Жидичин, Клепачів, Кульчин та Берестяни Ківерцівського району, Доротище, Радошин та Старі Кошари Ковельського району, Несвіч, Садів, Веселе та Радомишль Луцького району, Холопичі, та Маньків Локачинського, Красноволя Маневицького району, Мизове Старовижівського району, Бобли та Дуліби Турійського району.

Джерело: Еспресо TV