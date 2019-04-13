Росія погрожує реагувати на плани НАТО на Чорному морі

У Лаврова заявили, що Росія ставиться до посилення активності НАТО в Чорноморському регіоні.

“Однозначно негативно, — сказав він, відповідаючи на питання, як Росія ставиться до посилення активності НАТО в Чорноморському регіоні. Активність у Чорноморському регіоні не додає безпеки, вона тільки підриває регіональну стабільність. Ми, зрозуміло, приймемо всі необхідні заходи для нейтралізації загроз, пов’язаних з підвищеною активністю НАТО в цьому регіоні”.

“Уважно стежимо за тим, як буде розвиватися планування в альянсі щодо посилення присутності в цьому регіоні, відповідним чином будемо реагувати — продовжив він. — Наше глибоке переконання полягає в тому, що безпеку в цьому регіоні повинна забезпечуватися насамперед шляхом співробітництва причорноморських країн. Всі необхідні інструменти для цього є”.