B штабі Зеленського розповіли, як будуть повертати окуповані території

Представник передвиборного штабу кандидата в президенти Володимира Зеленського Дмитро Разумков розповів, як у штабі бачать процес деокупації непідконтрольних Україні територій.

“Що стосується війни на сході і Мінських угод, дійсно, Мінськ – не ідеальний, з ним багато питань, і протягом багатьох місяців це питання буксує, але, на жаль, ніхто не може запропонувати іншого альтернативи. До Мінським процесу прив’язані всі ці санкції, які сьогодні діють у відношенні Російської Федерації, і поміняти весь цей процес буде дуже важко”, – сказав він.

Також Разумков додав, що поки неможливо панування демократичного процесу на окупованій території.

За його словами, єдиним шляхом вирішення конфлікту на Донбасі є дипломатія: спільні дії України та міжнародних партнерів, а повернення окупованих територій має відбуватися виключно на умовах України.

Щодо європейської та євроатлантичної інтеграції України Разумков підкреслив: “цивілізаційний вибір країни був зроблений давно”.

“Він (вибір) був підтверджений в 2014 році, загибеллю людей на Майдані під час Революції Гідності, він підтверджується тим, що українська армія відстоює наш суверенітет на сході країни, але це ще важкий шлях, який нам належить пройти”, – сказав представник штабу.

“Якщо ми говоримо про інтеграцію до Північноатлантичного альянсу – так, це дійсно важливо і, на жаль чи на щастя, іншої альтернативи руху України в цьому напрямку немає”, – додав він, закликавши політиків не спекулювати на цьому питанні.