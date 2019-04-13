Киян за борги по ЖКГ будуть позбавляти субсидій

Починаючи з травня 2019 року киян, які, отримуючи монетизовані субсидії не платять за комунальні послуги в повному обсязі, враховуючи отримані кошти будуть позбавляти права субсидії.

«У разі не сплати в повному обсязі за житлово-комунальні послуги субсидианты будуть позбавлені права на отримання монетизированной субсидії, починаючи з наступного місяця (травень — прим. ред.). Субсидианты повинні сплачувати за житлово-комунальні послуги, щоб не було боргів і далі отримувати субсидію», — сказав він.