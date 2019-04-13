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У Зеленського розповіли про жорстку перепалці з Порошенком

13.04.2019

Спікер передвиборного штабу кандидата в президенти України Володимира Зеленського Дмитро Разумков в ефірі телеканалу «Наш» розповів, що ймовірний президент української держави, лідер «Квартал-95» вів себе абсолютно толерантно під час «телефонних дебатів» на телеканалі «1+1».

Згідно словами Разумкова, Зеленський не «перегинав палицю» і дотримувався стандартів нормального спілкування.

Також спікер штабу «Зе!Команди» додав: «Я вважаю, що нічого образливого Володимир Зеленський не сказав на адресу Петра Порошенка. Можливо, тон і був жорстким, проте він перебував в рамках допустимого і не переходив межі нормального спілкування між опонентами».

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