У Зеленського розповіли про жорстку перепалці з Порошенком

Спікер передвиборного штабу кандидата в президенти України Володимира Зеленського Дмитро Разумков в ефірі телеканалу «Наш» розповів, що ймовірний президент української держави, лідер «Квартал-95» вів себе абсолютно толерантно під час «телефонних дебатів» на телеканалі «1+1».

Згідно словами Разумкова, Зеленський не «перегинав палицю» і дотримувався стандартів нормального спілкування.

Також спікер штабу «Зе!Команди» додав: «Я вважаю, що нічого образливого Володимир Зеленський не сказав на адресу Петра Порошенка. Можливо, тон і був жорстким, проте він перебував в рамках допустимого і не переходив межі нормального спілкування між опонентами».